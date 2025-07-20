Lenovo представила мощный кулер с экраном для отображения температуры

Кулер имеет площадь рассеивания тепла 1846 мм² и три режима охлаждения: Ice Cool, Extreme Cold и Ice Sealed. Вентилятор работает с частотой до 5000 об/мин и уровнем шума около 30 дБ. Внутренняя плата водонепроницаема, а цифровой дисплей отображает температуру. RGB-подсветка улучшает эстетику и помогает видеть кулер в тёмном помещении.

Кулер подключается к ноутбуку через USB Type-C, потребляя 5 В-2 А. Для крепления используется магнитный механизм MagSafe или клейкая накладка. Съёмный задний зажим с силиконовыми накладками обеспечивает надёжную фиксацию. Размеры кулера — 64 мм на 26 мм, вес — около 68 г.