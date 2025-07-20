Lenovo представила мощный кулер с экраном для отображения температуры

Опубликовано 20 июля 2025, 21:451 мин.
Lenovo представила мощный кулер с экраном для отображения температурыС магнитом MagSafe
Lenovo представила в Китае магнитный кулер Legion для охлаждения игровых ноутбуков. Устройство использует полупроводниковый модуль мощностью 10 Вт с термоэлектрической технологией, снижая температуру на 20 градусов в идеальных условиях.
© Lenovo
Кулер имеет площадь рассеивания тепла 1846 мм² и три режима охлаждения: Ice Cool, Extreme Cold и Ice Sealed. Вентилятор работает с частотой до 5000 об/мин и уровнем шума около 30 дБ. Внутренняя плата водонепроницаема, а цифровой дисплей отображает температуру. RGB-подсветка улучшает эстетику и помогает видеть кулер в тёмном помещении.
Кулер подключается к ноутбуку через USB Type-C, потребляя 5 В-2 А. Для крепления используется магнитный механизм MagSafe или клейкая накладка. Съёмный задний зажим с силиконовыми накладками обеспечивает надёжную фиксацию. Размеры кулера — 64 мм на 26 мм, вес — около 68 г.