Lenovo представила ноутбук одновременно с OLED-экраном и E Ink-дисплеем

Lenovo представила ноутбук одновременно с OLED-экраном и E Ink-дисплеемЦена не такая уж и пугающая
В рамках CES 2023 компания Lenovo представила сразу два новых ноутбука с двумя экранами.
Фото: CNET
Первый — Yoga Book 9i. Устройство ориентировано на широкого потребителя и имеет два 13,3-дюймовых 2,8K OLED-дисплея, которые также можно использовать как один большой вертикальный дисплей.
Экраны можно поворачивать с помощью 360-градусного шарнира с саундбаром и использовать в сочетании с компактной Bluetooth-клавиатурой и складной подставкой в стиле оригами. Устройство будет доступно с июня 2023 года по цене от 2100 долларов.
CNET
Второй ноутбук — Lenovo ThinkBook Plus Twist. Данная модель уже ориентирована больше на бизнес. Она оснащена 13,3-дюймовым 2,8K OLED-дисплеем и 12-дюймовым сенсорным E Ink-экраном. Его, к слову, также можно поворачивать и использовать в качестве основного дисплея.
За этот аппарат просят чуть меньше — от 1649 долларов. Старт продаж намечен также на июнь.