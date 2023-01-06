Lenovo представила ноутбук одновременно с OLED-экраном и E Ink-дисплеем

Первый — Yoga Book 9i. Устройство ориентировано на широкого потребителя и имеет два 13,3-дюймовых 2,8K OLED-дисплея, которые также можно использовать как один большой вертикальный дисплей.

Экраны можно поворачивать с помощью 360-градусного шарнира с саундбаром и использовать в сочетании с компактной Bluetooth-клавиатурой и складной подставкой в стиле оригами. Устройство будет доступно с июня 2023 года по цене от 2100 долларов.