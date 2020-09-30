Lenovo представила ноутбук со встроенными беспроводными наушниками

По железу в Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 не так уж и много чего интересного: ноутбук построен на базе процессоров Intel или AMD (в зависимости от модификации), имеет 15-дюймовый FullHD-дисплей с тачскрином. Также в устройстве есть сканер отпечатка пальцев, порты USB-A, USB-C и HDMI. Цена ноутбука начинается от 549 долларов или 43,300 рублей за AMD-версию и от 569 долларов или 44,900 рублей за Intel-версию устройства.