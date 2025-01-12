Lenovo представила новые ноутбуки без аналогового джойстика TrackPoint

В Lenovo считают, что TrackPoint является «унаследованным дизайном и не находит отклика у всех демографических групп». Аналитики компании считают, что «мир сейчас больше ориентирован на тачпады».

Как отмечает портал PCWorld, в прошлом Lenovo использовала TrackPoint как причину, чтобы избежать использования трекпада. TrackPoint был представлен в 1992 году и позволял пользователям «иметь доступ к устройству наведения, не покидая главную клавиатуру». Новые модели ноутбуков Lenovo ThinkPad, включая 14" и 15" ThinkPad X9 Aura Editions, больше не будут иметь TrackPoint.