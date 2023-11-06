Lenovo представила новый 11-дюймовый планшет всего за $120

Новинка, получившая название Lenovo Xiaoxin Pad 2024, поражает своими характеристиками при удивительно низкой цене в 899 юаней, что эквивалентно приблизительно $120.

Этот стильный и тонкий планшет оснащен 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, поддерживает частоту обновления 90 Гц и может похвастаться максимальной яркостью в 400 нит.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 685, сопровождаемом 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутреннего накопителя. Новинка также поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD объемом до 1 ТБ.