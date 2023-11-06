Lenovo представила новый 11-дюймовый планшет всего за $120

Lenovo представила новый 11-дюймовый планшет всего за $120Еще и с поддержкой быстрой зарядки
Lenovo представила планшет, который обещает стать настоящим прорывом в мире доступных гаджетов.
Новинка, получившая название Lenovo Xiaoxin Pad 2024, поражает своими характеристиками при удивительно низкой цене в 899 юаней, что эквивалентно приблизительно $120.
Этот стильный и тонкий планшет оснащен 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, поддерживает частоту обновления 90 Гц и может похвастаться максимальной яркостью в 400 нит.
Устройство работает на процессоре Snapdragon 685, сопровождаемом 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутреннего накопителя. Новинка также поддерживает расширение памяти с помощью карт MicroSD объемом до 1 ТБ.
Lenovo Xiaoxin Pad 2024 предлагается в двух цветовых решениях: «голубиное серое» и «дымчатый пурпур», и имеет металлический корпус.
Несмотря на свою легкость (всего 465 граммов) и толщину в 7.1 мм, планшет включает в себя все необходимые порты, включая 3.5 мм аудиоразъем, и оборудован аккумулятором на 7040 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки.