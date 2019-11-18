Lenovo представила первый ноутбук с гибким дисплеем
На данный момент новинка больше напоминает прототип, нежели полноценное коммерческое устройство — хоть с момента первой презентации ноутбука и прошло уже около полугода, компания все еще не может похвастаться доведением всех аспектов новинки до ума. Так, очень много вопросов остается к дизайну и к возможностям конструкции — во время презентации никто из спикеров так ни разу и не согнул устройство пополам полностью.
Что касательно железа ThinkPad X1, то тут все более-менее понятно: устройство оснащено 13,3-дюймовым OLED-дисплеем, а также безымянным процессором производства Intel. Пользователи уже выдвинули предположение, что это может быть процессор линейки Lakefield. По словам представителя компании, весит новинка около 900 г, что делает устройство крайне портативным и удобным решением для любителей поработать вне дома. Информации о сроке старта продаж и цене ThinkPad X1 пока не называлось.