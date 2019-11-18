Lenovo представила первый ноутбук с гибким дисплеем

На данный момент новинка больше напоминает прототип, нежели полноценное коммерческое устройство — хоть с момента первой презентации ноутбука и прошло уже около полугода, компания все еще не может похвастаться доведением всех аспектов новинки до ума. Так, очень много вопросов остается к дизайну и к возможностям конструкции — во время презентации никто из спикеров так ни разу и не согнул устройство пополам полностью.