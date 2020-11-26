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Сегодня 18:23
Lenovo представила первый в мире ноутбук с гибким экраном в России
Один из самых инновационных ноутбуков последнего времени
Вместе с бизнес-ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Nano и флагманским Lenovo Slim 9, компания также представила в России и первый в мире портативный компьютер с гибким экраном - Lenovo X1 Fold.
Устройство работает на базе уникального пятиядерного процессора Intel Core i5-L16G7 с гибридной архитектурой ядер, которая ранее использовалась преимущественно в смартфонных чипах от Qualcomm, MediaTek и Huawei. Также устройство получило гибкий 13,3-дюймовый 2К-дисплей и автономность до 10 часов. Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ, в то время как постоянной до 1 ТБ.
Lenovo X1 Fold оснастили акустической системой Dolby Atmos и гибридной веб-камерой. А еще здесь имеется два USB-C порта, может быть установлен разъем для nano-SIM, есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
В продажу ноутбук поступит уже в середине декабря 2020 года по цене 329 990 рублей.
Lenovo ThinkPad X1 Fold - официальное видео