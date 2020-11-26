Lenovo представила первый в мире ноутбук с гибким экраном в России

Устройство работает на базе уникального пятиядерного процессора Intel Core i5-L16G7 с гибридной архитектурой ядер, которая ранее использовалась преимущественно в смартфонных чипах от Qualcomm, MediaTek и Huawei. Также устройство получило гибкий 13,3-дюймовый 2К-дисплей и автономность до 10 часов. Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ, в то время как постоянной до 1 ТБ.