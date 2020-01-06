Lenovo представила рекордной тонкий игровой ноутбук

Известно, что толщина новинки имеет порядка 14,7 мм, тогда как его масса даже не достигает 2 кг (1,9 кг). Legion Y740S оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p или 4K. Игровой ноутбук доступен в нескольких модификациях с процессорами Intel, включая серию Core i9. Объем оперативной памяти рассчитан до 32 Гб, тогда как объем SSD-накопителя достигает 1 Тб.