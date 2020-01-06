Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:18
Lenovo представила рекордной тонкий игровой ноутбук
Однако есть один нюанс
Lenovo подготовила сразу несколько устройств для презентации на ежегодной технологической выставке CES 2020. Так, среди прочих разработок, компания анонсировала новый, рекордно тонкий игровой ноутбук Legion Y740S. Отметим, что его минимальная толщина была достигнута за счет эксплуатации внешней видеокарты.
Известно, что толщина новинки имеет порядка 14,7 мм, тогда как его масса даже не достигает 2 кг (1,9 кг). Legion Y740S оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1080p или 4K. Игровой ноутбук доступен в нескольких модификациях с процессорами Intel, включая серию Core i9. Объем оперативной памяти рассчитан до 32 Гб, тогда как объем SSD-накопителя достигает 1 Тб.
Отметим, что главным нюансом новинки является отсутствующая дискретная видеокарта, подключение которой предусмотрено с помощью специального бокса BoostStation. Что касается стоимости игрового ноутбука Lenovo, то его минимальная цена составляет порядка 1100 долларов или 68,2 тыс рублей, тогда как дополнительная станция BoosStation обойдется покупателям в 15,5 тыс рублей.