Lenovo представила сразу два новых игровых ноутбука с процессорами от AMD и видеокартами NVIDIA

Первая модель — Legion R7000P. Она получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. Вместе с тем экран устройства может похвастаться 100% охватом цветового пространства sRGB.

В основу ноутбука могут лечь Ryzen 5 6600H либо Ryzen 7 6800H, а также видеокарты NVIDIA RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Модификации ноутбука можно выбирать.