Lenovo представила сразу два новых игровых ноутбука с процессорами от AMD и видеокартами NVIDIA

Lenovo представила сразу два новых игровых ноутбука с процессорами от AMD и видеокартами NVIDIAПричём по достаточно невысокой для сегмента цене
Первая модель — Legion R7000P. Она получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. Вместе с тем экран устройства может похвастаться 100% охватом цветового пространства sRGB.
В основу ноутбука могут лечь Ryzen 5 6600H либо Ryzen 7 6800H, а также видеокарты NVIDIA RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Модификации ноутбука можно выбирать.
Вторая игровая новинка Lenovo — Legion R9000P. Данную модель оснастили уже 16-дюймовым 2,5K-экраном с частотой обновления 165 Гц. Дисплей аппарата поддерживает технологию HDR и функцию DC Dimming.
В основу 16-дюймовой модели лёг лишь один процессор — Ryzen 7 6800H. Зато осталась возможность выбирать видеокарту. Это может быть NVIDIA RTX 3060 либо RTX 3070 Ti.
Цена базовых версий Legion R7000P и Legion R9000P составит 985 и 1270 долларов соответственно. Старт продаж намечен уже на 17 июня.