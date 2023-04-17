Ноутбуки и планшеты
21:36, 17 апреля 2023
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Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2

Приятное ценообразование

Lenovo официально выпустила новый игровой ноутбук Legion R9000P 2023 с ценой от 1162 долларов.

Новинка оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen R7-7745HX, видеокарта NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5200 и 1 ТБ твердотельного накопителя.

Отдельно стоит отметить ,что ноутбук оснащён аккумулятором на 80 Вт*ч и адаптером питания на 300 Вт. Есть и поддержка быстрой зарядки Type-C мощностью 140 Вт.

Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2
ITHome

За охлаждение устройства отвечает система Frost Blade Pro 5.0 с 3D Mesh композитными тепловыми трубками, 3D Blade Falcon вентиляторами, многосекционной системой вентиляции и пятью высокопроизводительными композитными тепловыми трубками.

Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2
ITHome

Что интересно, Lenovo предлагает мощнейший игровой ноутбук, из коробки работающий на Windows 11, дешевле базового MacBook Air M2. За последний Apple просит 1199 долларов.

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