Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2

Новинка оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen R7-7745HX, видеокарта NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5200 и 1 ТБ твердотельного накопителя.

Отдельно стоит отметить ,что ноутбук оснащён аккумулятором на 80 Вт*ч и адаптером питания на 300 Вт. Есть и поддержка быстрой зарядки Type-C мощностью 140 Вт.