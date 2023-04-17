Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2

Lenovo представила ультимативный игровой ноутбук с RTX 4060 по цене ниже базового MacBook Air M2Приятное ценообразование
Lenovo официально выпустила новый игровой ноутбук Legion R9000P 2023 с ценой от 1162 долларов.
Новинка оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen R7-7745HX, видеокарта NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5200 и 1 ТБ твердотельного накопителя.
Отдельно стоит отметить ,что ноутбук оснащён аккумулятором на 80 Вт*ч и адаптером питания на 300 Вт. Есть и поддержка быстрой зарядки Type-C мощностью 140 Вт.
За охлаждение устройства отвечает система Frost Blade Pro 5.0 с 3D Mesh композитными тепловыми трубками, 3D Blade Falcon вентиляторами, многосекционной системой вентиляции и пятью высокопроизводительными композитными тепловыми трубками.
Что интересно, Lenovo предлагает мощнейший игровой ноутбук, из коробки работающий на Windows 11, дешевле базового MacBook Air M2. За последний Apple просит 1199 долларов.