Lenovo представила в Китае планшет M20 с поддержкой 5G-соединения

Планшеты серии M20 5G поддерживают сотовые сети 5G, позволяя совершать телефонные звонки и обеспечивая высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с с минимальной задержкой в 1 мс. Lenovo позиционирует планшет как идеальный выбор для групповых видеоконференций на открытом воздухе.

Планшет также оснащен двойной камерой — 13 Мп + 8 Мп, весит 500 граммов, имеет четыре камерных динамика 8Q 1 Вт, поддерживает расширение SD-карт (до 128 Гб) и питается от емкого аккумулятора 7200 мАч. Lenovo стремится предоставить потребителям доступный, но мощный 5G-планшет, удовлетворяющий самые разные потребности благодаря сочетанию функций.