Lenovo представила в России компактный флагманский ноутбук для бизнесменов

Максимальный объем оперативной памяти Lenovo ThinkPad X1 Nano составляет 16 ГБ, а SSD-накопителя - 1 ТБ. Также устройство получило два порта Thunderbolt 4, батарею на 48 Вт·ч, что позволило ноутбуку работать до 17 часов от одного заряда, а еще адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Старт продаж новинки состоится в конце декабря 2020 года - в начале января 2021. При этом цена за базовую конфигурацию будет начинать от 100 тыс рублей.