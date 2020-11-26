Lenovo представила в России компактный флагманский ноутбук для бизнесменов
По заявлениям самой компании, новинка является самым легким ThinkPad за всю историю линейки, несмотря на 13-дюймовый дисплей. И в столь миниатюрном корпусе Lenovo смогла разместить самые передовые технологии. Так, например, работает девайс на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. При этом он также получил защищённый от вирусных атак сканер отпечатков пальца с проверкой данных в сканере, а не в Windows.
Еще из интересного в новинке можно отметить клавиатуру, рассчитанную минимум на 1 млн нажатий и сразу два биоса. Последнее является необходимостью, внедренной компанией для тех случаев, когда один из биосов поврежден или подвержен хакерской атаке.
Максимальный объем оперативной памяти Lenovo ThinkPad X1 Nano составляет 16 ГБ, а SSD-накопителя - 1 ТБ. Также устройство получило два порта Thunderbolt 4, батарею на 48 Вт·ч, что позволило ноутбуку работать до 17 часов от одного заряда, а еще адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Старт продаж новинки состоится в конце декабря 2020 года - в начале января 2021. При этом цена за базовую конфигурацию будет начинать от 100 тыс рублей.