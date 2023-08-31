Lenovo представит новый игровой ноутбук с жидким охлаждением уже в октябре 2023 года

Lenovo представит новый игровой ноутбук с жидким охлаждением уже в октябре 2023 годаНастоящий шедевр в компактном корпусе
Lenovo готовит к запуску свой новый игровой ноутбук — Legion 9i. Этот портативный компьютер обещает стать настоящей сенсацией, благодаря внедрению системы жидкостного охлаждения Legion Coldfront.
Сердцем новинки станет процессор Intel Core i9 13-го поколения, дополненный 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц.
Ноутбук также получит 16-дюймовый экран и уникальную систему охлаждения, которая позволяет достичь впечатляющей тепловой производительности в 230 Вт.
Кроме того, устройство будет снабжено тройной вентиляционной системой с 6333 входными отверстиями для улучшения воздушного потока. Вес ноутбука составит 2,56 кг, а его корпус укрепят карбоновыми волокнами для дополнительной прочности.
Стоимость этого технологического чуда оценена в $4,914. К ноутбуку также будут предложены различные аксессуары, включая игровой рюкзак стоимостью до $87. Ожидается, что официальный анонс состоится в октябре этого года на выставке IFA 2023 в Берлине.