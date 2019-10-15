Lenovo привезла ноутбук-трансформер со сверхбыстрой зарядкой и игровой видеокартой в Россию
В России ноутбук будет представлен в двух вариантах: на 14 и 15,6 дюймов. Версия на 14 дюймов будет оснащена процессорами Intel Core i7 10-го поколения, а также UltraHD-дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей, поддержкой технологии DisplayHDR 400, Dolby Vision и яркостью 500 кд/м2. За графику в ноутбуке отвечает Intel Iris Graphics последнего поколения. Что касательно оперативной памяти, то ее производитель добавил вплоть до 16 ГБ и до 1 ТБ SSD-накопителя. По заявлению Lenovo, ноутбук от одного заряда должен работать вплоть до 17,5 часов в версии с FullHD-дисплеем и до 10 часов, если речь идет об UltraHD-дисплее. К слову заряжается ноутбук достаточно быстро — за час устройство способно восполнить 80% емкости своего аккумулятора.
Версия на 15,6 дюймов местами отличается от младшей версии. Так, данный вариант построен на базе Intel Core i7 9-го поколения, но при этом также имеет комплектацию с UltraHD-дисплеем, поддержкой технологии DisplayHDR, Dolby Vision и яркостью 500 кд/м2. За графику в Lenovo Yoga С940 15,6" отвечает GeForce GTX1650 Max-Q от NVIDIA, благодаря чему ноутбук должен без проблем справиться с такими задачами как видеомонтаж, обработкой фото и играми. По оперативной памяти в ноутбуке лишь один вариант — 16 ГБ, зато по SSD ситуация такая же, как и в “младшей” версии, вплоть до 1 ТБ. Показатели автономности устройства также совпадают с Lenovo Yoga С940 14".
Устройства появятся в продаже в октябре 2019 года по цене от 130 тыс рублей за версию на 14 дюймов и от 180 тыс рублей за версию на 15 дюймов.