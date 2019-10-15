Lenovo привезла ноутбук-трансформер со сверхбыстрой зарядкой и игровой видеокартой в Россию

В России ноутбук будет представлен в двух вариантах: на 14 и 15,6 дюймов. Версия на 14 дюймов будет оснащена процессорами Intel Core i7 10-го поколения, а также UltraHD-дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей, поддержкой технологии DisplayHDR 400, Dolby Vision и яркостью 500 кд/м2. За графику в ноутбуке отвечает Intel Iris Graphics последнего поколения. Что касательно оперативной памяти, то ее производитель добавил вплоть до 16 ГБ и до 1 ТБ SSD-накопителя. По заявлению Lenovo, ноутбук от одного заряда должен работать вплоть до 17,5 часов в версии с FullHD-дисплеем и до 10 часов, если речь идет об UltraHD-дисплее. К слову заряжается ноутбук достаточно быстро — за час устройство способно восполнить 80% емкости своего аккумулятора.