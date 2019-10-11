Lenovo привезла в Россию флагманские ноутбуки Yoga с большим экраном

14-дюймовая версия Lenovo Yoga S740 имеет разрешение дисплея вплоть до 4К или 3840 x 2160, в то время как версия на 15,6 дюймов оснащен лишь FullHD дисплеем. Также различие есть и в том, какая видеокарта используется в двух разных версиях: в Lenovo Yoga S740 14" установлена видеокарта от NVIDIA — GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти, а в 15,6-дюймовой версии используется NVIDIA GeForce GTX 1650, благодаря чему ноутбук без проблем сможет запустить все современные игры, не говоря уже о возможности монтировать видео и заниматься фоторедактированием.