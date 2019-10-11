Lenovo привезла в Россию флагманские ноутбуки Yoga с большим экраном
Ноутбук представлен в двух вариантах: на 14 и 15,6 дюймов. В обоих вариантах с техническими характеристиками дела обстоят отлично — более маленькая версия оснащена процессором Intel Core i7 10-го поколения в максимальной комплектации, в то время как версия на 15,6 дюймов работает на базе Intel Core i7 9-го поколения в самом дорогом варианте. В обеих моделях используется обновленная система работы кулеров, благодаря чему ноутбук способен проработать до 15 часов на одном заряде аккумулятора. Также в устройстве есть поддержка быстрой зарядки Rapid Charge и стандарта связи Wi-Fi 6.
14-дюймовая версия Lenovo Yoga S740 имеет разрешение дисплея вплоть до 4К или 3840 x 2160, в то время как версия на 15,6 дюймов оснащен лишь FullHD дисплеем. Также различие есть и в том, какая видеокарта используется в двух разных версиях: в Lenovo Yoga S740 14" установлена видеокарта от NVIDIA — GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти, а в 15,6-дюймовой версии используется NVIDIA GeForce GTX 1650, благодаря чему ноутбук без проблем сможет запустить все современные игры, не говоря уже о возможности монтировать видео и заниматься фоторедактированием.
Компания установила достаточно демократичный ценник за такую начинку: Lenovo Yoga S740 на 14 дюймов будет продаваться от 75 тыс рублей, а 15-дюймовая версия от 110 тыс рублей.