Lenovo привезла в Россию новые ноутбуки-трансформеры с большим дисплеем

Устройство представлено с двумя размерами дисплея: 14 и 15,6 дюймов. Также на выбор есть целых два разных цвета корпуса, которые носят название Mica и Iron Grey. Работает устройство на базе процессоров Intel Core 10-го поколения (Intel Core i7 и Intel Core i5, в зависимости от комплектации). Обе модификации ноутбука оснащены IPS-дисплеями с FullHD-разрешением. Также в устройствах установлено до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти на SSD-накопителе. Что касательно времени автономной работы, то 14-дюймовая версия способна проработать от одного заряда до 13,7 часов, а версия на 15,6 дюймов работает от батареи до 15 часов.