Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:00
Lenovo привезла в Россию новый флагманский ноутбук Yoga
Его главной фишкой, кроме характеристик, стал рекордно малый вес
Lenovo спустя несколько месяцев после основного анонса, наконец-то привезла в Россию свой новый флагманский ноутбук - Lenovo Yoga Slim 9. Устройство получилось достаточно компактным, но при этом все же нашло чем удивить.
Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD или 4К (в зависимости от модификации), но при это сумел оказаться легче MacBook Air или Dell XPS 13 2-в-1 2019 года. Также новинку оснастили тремя портами Thunderbolt 4.0, Wi-Fi 6 и ультразвуковым сканером отпечатка пальцев. Из интересного можно отметить ИК-камеру с поддержкой Windows Hello, которую можно деактивировать при помощи "электронной шторки".
В качестве “основы” ноутбука используется топовый процессор Intel Core i7 11-го поколения. За графику будет отвечать Intel Iris X.
Старт продаж устройства, по словам компании, состоится ориентировочно в декабре. Цена Lenovo Slim 9 за версию с FullHD-дисплеем составит 175 тыс рублей, а за версию с 4K-дисплеем - 200 тыс рублей.