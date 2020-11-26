Lenovo привезла в Россию новый флагманский ноутбук Yoga

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD или 4К (в зависимости от модификации), но при это сумел оказаться легче MacBook Air или Dell XPS 13 2-в-1 2019 года. Также новинку оснастили тремя портами Thunderbolt 4.0, Wi-Fi 6 и ультразвуковым сканером отпечатка пальцев. Из интересного можно отметить ИК-камеру с поддержкой Windows Hello, которую можно деактивировать при помощи "электронной шторки".