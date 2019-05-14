Lenovo сделала новую серию ноутбуков для бизнесменов

14-дюймовая модель весит 1,5 кг, 13-дюймовая модель — 1,34 кг. Как обещает производитель, все модели оснащены бизнес-функциями, которые зачастую не входят в их более дорогие альтернативы.

Так, предусмотрена одноступенчатая аутентификация и включение с помощью сканера отпечатков пальцев, дискретный TPM 2.0 для включения функций безопасности Windows 10 и шифрования пользовательских данных, физический затвор камеры ThinkShutter для контроля конфиденциальности, петли с покрытием из металлического индия для уменьшения помех Wi-Fi, громкий звук через динамики Harman с Dolby Audio, влагозащищенная клавиатура.

Также отмечается премиум Full HD-дисплей с Dolby Vision у ThinkBook 13 для насыщенного и яркого изображения. Время автономной работы достигает 11 часов автономной работы на ThinkBook 13 и 10 часов на ThinkBook 14.

Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 8-го поколения, опциональной графикой AMD Radeon 540X, до 16 ГБ оперативной памяти и твёрдотельными накопителями ёмкостью до 512 ГБ

Ноутбуки ThinkBook 13 и 14 поступят в продажу в США до конца мая по цене от 729 и 749 соответственно.