Lenovo ThinkBook 14+ 2024 обзавелся разъемом для внешних видеокарт. Но зачем он ему?

Этот шаг позиционирует Lenovo как пионера в освоении OCulink, которую уже взяли на вооружение китайские производители портативных игровых систем. Утечка рендеров с мероприятия Intel показывает наличие встроенного разъема OCulink на ThinkBook 14+, что позволяет без проблем подключать внешние GPU, такие как GPD G1 или OneXGPU, или даже дискретный настольный GPU с помощью соответствующего адаптера.

Однако пока неясно, претерпит ли окончательный дизайн изменения.