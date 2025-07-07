Lenovo впервые показала планшет Xiaoxin Pro GT с двумя камерами и Dolby Vision

Устройство получит тонкий корпус, легкую конструкцию и будет доступно в трёх цветах — серебристом, сером и розовом. Главной особенностью стала двойная камера на задней панели, что редкость для Android-планшетов.

Xiaoxin Pro GT ориентирован на премиальный сегмент: устройство получит поддержку Dolby Atmos и Dolby Vision, а также магнитный стилус с возможностью крепления на корпусе. Всё это делает планшет привлекательным решением для мультимедиа и творчества.

Хотя технические характеристики не раскрыты, Lenovo называет новинку «флагманом среди легких планшетов», что намекает на высокопроизводительный чип Snapdragon или MediaTek. Также вероятна ориентация на геймеров, учитывая приставку GT в названии.

Мировая версия, как ожидается, может выйти под брендом IdeaTab, как это было с прошлогодним Xiaoxin Pad Pro. Ожидается, что Lenovo раскроет больше подробностей в ближайшие недели.