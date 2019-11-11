Lenovo выпустил в России полностью бесшумный ноутбук с большим экраном

Устройство представлено в двух версиях: первая имеет 14-дюймовый FullHD TN-дисплей, а вторая же оснащена уже 11-дюймовым HD TN-дисплеем. Оба варианта построены на базе процессоров семейства AMD Stoney Ridge, а оперативной памяти в устройстве может быть либо 4, либо 8 ГБ, в зависимости от версии. Также ноутбук может похвастаться тем, что его без проблем можно брать с собой куда угодно, не чувствуя особо его веса. Так, 11-дюймовая версия весит всего лишь 1,2 кг, а старшая, на 14 дюймов, имеет немногим больший вес — 1,4 кг. Оба варианта работают на базе Windows 10 Home, но при этом есть и версии без установленной операционной системы.