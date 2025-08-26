Lenovo выпустила игровой ноутбук Battle 7000 с RTX 5070 и Ryzen 9 8945HX за $1200

В Китае новинка продаётся за 8499 юаней ($1200), а с учётом государственных субсидий цена снижается до 6799 юаней (около $960).

Battle 7000 оснащён 16-ядерным Ryzen 9 8945HX, 32 ГБ DDR5-5200 в двухканальном режиме и быстрым SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

Система охлаждения использует три вентилятора и специальные теплопроводящие пластины, обеспечивая до 200 Вт совокупного теплового пакета — 120 Вт для CPU и до 115 Вт для GPU.