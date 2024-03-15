Lenovo выпустила игровой планшет Legion Tab на не самом новом железе за пределами Китая

Lenovo выпустила игровой планшет Legion Tab на не самом новом железе за пределами КитаяУстройство на любителя, так сказать
Компания решила наконец-то вывести модель на мировой рынок и покорить мобильных геймеров. Новинка – это, по сути, слегка переименованный Legion Tab Y700 2023, ранее побывший китайским эксклюзивом.
Планшет может похвастаться 8.8-дюймовым QuadHD+ дисплеем PureSight с частотой обновления 144 Гц – шикарный вариант для игр. Размер экрана меньше, чем у стандартных планшетов, зато это делает Legion Tab более удобным в управлении. Яркость приличная (500 нит), есть охват цветовой гаммы DCI-PC.
Размеры планшета скромные, вес небольшой, а задняя панель и бока отделаны металлом. Lenovo добавила виброотдачу для пущего погружения в игры, плюс есть двойные динамики с Dolby Atmos.
А вот за процессор немного обидно. Внутри стоит не самый новый Snapdragon 8+ Gen 1. Чип все еще мощный, особенно с учетом фирменной системы охлаждения, но хотелось бы увидеть что-то посовременнее.
Оперативки много — 12 ГБ LPDDR5X, плюс есть 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD. Батарея на 6550 мАч и быстрая зарядка на 45 Вт через USB Type-C – неплохо для такого размера.
Тесты китайской версии планшета уже показали, что он потянет PUGB Mobile в стабильных 90 FPS, а Genshin Impact – в плавных 60 FPS. Еще Legion Tab отлично подойдет для облачного гейминга.
Lenovo Legion Tab появится в продаже уже в марте 2024 года в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии за €599.