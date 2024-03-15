Lenovo выпустила игровой планшет Legion Tab на не самом новом железе за пределами Китая

Компания решила наконец-то вывести модель на мировой рынок и покорить мобильных геймеров. Новинка – это, по сути, слегка переименованный Legion Tab Y700 2023, ранее побывший китайским эксклюзивом.

Планшет может похвастаться 8.8-дюймовым QuadHD+ дисплеем PureSight с частотой обновления 144 Гц – шикарный вариант для игр. Размер экрана меньше, чем у стандартных планшетов, зато это делает Legion Tab более удобным в управлении. Яркость приличная (500 нит), есть охват цветовой гаммы DCI-PC.

Размеры планшета скромные, вес небольшой, а задняя панель и бока отделаны металлом. Lenovo добавила виброотдачу для пущего погружения в игры, плюс есть двойные динамики с Dolby Atmos.

А вот за процессор немного обидно. Внутри стоит не самый новый Snapdragon 8+ Gen 1. Чип все еще мощный, особенно с учетом фирменной системы охлаждения, но хотелось бы увидеть что-то посовременнее.