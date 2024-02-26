Lenovo выпустила легко ремонтируемый ноутбук Thinkpad со съемной батареей

Встречайте модели T-серии: ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5 и ThinkPad T16 Gen 3! Новые процессоры Intel Core Ultra (а для T14 Gen 5 – еще и опция AMD Ryzen 8040), уменьшенные рамки экрана, удобные настройки клавиатуры с прицелом на доступность (теперь и у старших ThinkPad!).

При этом есть особенно интересные модели. Так, Lenovo поработала с iFixit, чтобы T14 Gen 5 и T16 Gen 3 стало проще ремонтировать! Вернулись нормальные слоты под оперативку, аккумулятор теперь съемный, SSD и Wi-Fi адаптер легко извлечь.