Lenovo выпустила новые ноутбуки бизнес-класса в России

Компания Lenovo обновила линейку ThinkPad на российском рынке, дополнив моделями ThinkPad X390, X390 Yoga, T490, T490s, T590.
Модели обладают диагональю от 13,3 до 15 дюймов, одна из моделей трансформируется, может работать в четырёх режимах и комплектуется стилусом. Они стали компактнее за счёт уменьшения рамок вокруг экранов.
В серии ThinkPad стали доступны экраны с поддержкой технологии Dolby Vision и HDR. Яркость дисплеев T-серии составляет рекордные 500 нит, в результате изображение видно даже на ярком солнце. Благодаря встроенной технологии Dolby Atmos улучшено качество звучания. Среди других нововведений линейки ThinkPad — обновленный BIOS с 10 новыми функциям и специальной программой самодиагностики.
Ноутбуки оснащаются процессорами Intel вплоть до Core i7 восьмого поколения, до 48 ГБ памяти DDR4, до 1 ТБ на твёрдотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Время автономной работы составляет от 14,5 до 20 часов, в зависимости от модели. Есть сканеры отпечатков пальцев, опционально поддерживаются NFC и сотовые сети LTE.
Ноутбуки ThinkPad доступны на российском рынке с июня этого года по следующим ориентировочным розничным ценам:
- ThinkPad X390 от 91 999 рублей и выше
- ThinkPad X390 Yoga от 99 499 рублей и выше
- ThinkPad T490s от 90 999 рублей и выше
- ThinkPad T490 от 85 999 рублей и выше
- ThinkPad T590 от 91 999 рублей и выше