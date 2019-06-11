Lenovo выпустила новые ноутбуки бизнес-класса в России

В серии ThinkPad стали доступны экраны с поддержкой технологии Dolby Vision и HDR. Яркость дисплеев T-серии составляет рекордные 500 нит, в результате изображение видно даже на ярком солнце. Благодаря встроенной технологии Dolby Atmos улучшено качество звучания. Среди других нововведений линейки ThinkPad — обновленный BIOS с 10 новыми функциям и специальной программой самодиагностики.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel вплоть до Core i7 восьмого поколения, до 48 ГБ памяти DDR4, до 1 ТБ на твёрдотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Время автономной работы составляет от 14,5 до 20 часов, в зависимости от модели. Есть сканеры отпечатков пальцев, опционально поддерживаются NFC и сотовые сети LTE.

Ноутбуки ThinkPad доступны на российском рынке с июня этого года по следующим ориентировочным розничным ценам: