Lenovo выпустила в России новый планшет дешевле 6 тысяч рублей

Известно, что новинка предлагается покупателям в трех вариациях: с Wi-Fi, 3G или LTE модулями. Устройство оснащено семидюймовым IPS-дисплеем, с разрешением 1024 х 600 пикселей, а также технологией TÜV Eye Comfort, которая позволяет уменьшить зрительную нагрузку. Планшет работает на базе процессора MediaTek MT8321 в версиях с Wi-Fi и 3G модулями или на базе MediaTek MT8765B в версии с LTE. Оперативная память Lenovo Tab M7 также зависит от модификации устройства, так, в версиях с Wi-Fi или 3G аппарат оборудован 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб внутренней, а в версии с LTE планшет имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб внутренней памяти. Отмечается, что аккумулятор Lenovo Tab M7 равен или 3500 мАч в модификации с Wi-Fi или 3590 мАч в остальных версиях.

Lenovo Tab M7 доступен к покупке на российском рынке уже с октября текущего года. Согласно ориентировочным ценам, версию с Wi-Fi модулем будет можно купить от 5990 рублей, версия с 3G доступна от 6490 рублей и модификацию с LTE можно приобрести от 6990 рублей.