Lenovo выпустит ноутбук с ARM-процессором для конкуренции с MacBook M1

И лишь сейчас, спустя более года, та же Lenovo решила представить свою ответку на устройства купертиновцев. Речь идёт о готовящемся к анонсу ноутбуке серии ThinkPad, который будет базироваться на SoC Snapdragon 8cx Gen3 от Qualcomm.

Сообщается, что называться модель будет ThinkPad X13s. Процессор девайса будет построен по нормам 5-нм техцпроцесса. Он содержит восемь вычислительных ядер Kryo, а за графику в нём отвечает ускоритель Adreno с поддержкой DirectX 12 и 4К-мониторов.

По данным экспертов, благодаря использованию ARM-чипа, новинка от Lenovo сможет работать до 25 часов от одного заряда. При этом также девайсу приписывают до 32 ГБ оперативной памяти.

Анонс устройства ожидается в рамках MWC 2022.