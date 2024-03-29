LG начнет выпускать OLED-дисплеи для iPad из-за нехватки мощностей у Samsung

На помощь приходит LG — южнокорейская компания уже подключилась и начала производство панелей. Это должно увеличить количество выпускаемых планшетов и обеспечить их своевременный выход.

Источники сообщают, что Samsung не справляется с необходимыми объемами 11-дюймовых OLED-дисплеев для iPad Pro из-за низкой доли успешно выпущенных панелей. Часть заказов от Apple уже перенаправили к LG, которая ранее успешно запустила производство 13-дюймовых версий.

Отметим, что по последним данным, Apple планирует выпустить новые OLED-версии iPad Pro уже в начале мая. В этом году линейка будет состоять из планшетов 11 и 13 дюймов с новым типом OLED-матриц.

И хоть первоначально прогнозировалось, что Samsung и LG примерно поровну разделят производство дисплеев для iPad Pro, судя по всему, доля последней теперь может вырасти благодаря возникшим сложностям у Samsung.