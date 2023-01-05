LG представила лёгкие ноутбуки LG Gram Style с тачпадами-невидимками

На выбор покупателей доступны две модели: 16-дюймовая 16Z90RS и 14-дюймовая 14Z90RS. Обе работают на базе процессоров Raptor Lake и имеют варианты оперативной памяти от 8 до 32 ГБ и твердотельных накопителей объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ.