LG представила ноутбук со складным экраном за почти $4000

LG представила ноутбук со складным экраном за почти $4000Технологии будущего доступны уже сегодня
LG вступила в ряды производителей, представивших ноутбуки со складными экранами.
Недавно компания анонсировала свой новейший ноутбук с 17-дюймовым складным OLED-дисплеем под названием Gram Fold.
Этот уникальный девайс оснащён 17-дюймовым OLED-сенсорным дисплеем с разрешением 2560 x 1920 пикселей. В режиме планшета его размеры составляют 378 x 280 мм, а в сложенном состоянии — 192 x 280 мм.
Весит Gram Fold всего 1250 г без клавиатуры и 1530 г с ней. Устройство работает на процессоре Intel i5-1335U 13-го поколения с графической картой Intel Iris Xe и имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ SSD-хранилища.
LG также разработала полноразмерную Bluetooth-клавиатуру с сенсорной панелью в качестве аксессуара для Gram Fold.
Ноутбук будет работать на операционной системе Windows 11 Home (64-bit) и поддерживает распознавание лиц.