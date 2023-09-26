LG представила ноутбук со складным экраном за почти $4000

Весит Gram Fold всего 1250 г без клавиатуры и 1530 г с ней. Устройство работает на процессоре Intel i5-1335U 13-го поколения с графической картой Intel Iris Xe и имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ SSD-хранилища.

LG также разработала полноразмерную Bluetooth-клавиатуру с сенсорной панелью в качестве аксессуара для Gram Fold.

Ноутбук будет работать на операционной системе Windows 11 Home (64-bit) и поддерживает распознавание лиц.