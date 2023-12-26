LG представила ноутбуки Gram Pro: технология AI Magic, RTX 3050 и ультратонкий дизайн

Гвоздем программы является функция AI Gram Link, обеспечивающая беспрепятственный обмен файлами между 10 устройствами на базе Android и iOS. Но этим дело не ограничивается — эти ноутбуки позволяют управлять мобильными устройствами с помощью клавиатуры и мыши ноутбука, создавая максимальный комфорт при подключении.

Серия LG Gram Pro предлагает графику Nvidia RTX 3050 с видеопамятью GDDR6 объемом 4 ГБ, подкрепленную программой генерации изображений с искусственным интеллектом, выдающей 5 изображений в секунду.

16-дюймовая версия, оснащенная видеокартой RTX 3050, отличается профилем 12,4 мм, что на 21% тоньше, чем у предшественника, и весит всего 1,19 кг. А LG Gram Pro 360 оснащен еще и сенсорным экраном, специальным стилусом с беспроводной зарядкой и сохраняет ту же философию ультратонкого дизайна.

Цены на серию LG Gram Pro варьируются от 1 958 до 2 574 долларов за стандартную версию и от 2 112 до 2 459 долларов за вариант 360. Предварительные заказы в Южной Корее принимаются со 2 по 15 число предстоящего месяца.