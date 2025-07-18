LG представила сверхтонкие ноутбуки Gram Pro 16 и 17 с Core Ultra 9 и RTX 5050

Обе модели ориентированы на пользователей, которым требуется высокая производительность в легком и компактном корпусе. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 или Ultra 7 второго поколения, графикой NVIDIA RTX 5050, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 2 ТБ.

Толщина корпуса составляет всего 15 мм, а вес — 1,36 кг у 16-дюймовой версии и 1,5 кг у модели с экраном 17 дюймов. Заявлена автономность до 27 часов при проигрывании видео.