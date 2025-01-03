LG представит на CES 2025 ноутбуки с ИИ

Ноутбуки LG gram 2025 года используют возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта. Встроенный помощник gram chat помогает устройствам работать быстрее, а также выполняет анализ данных без необходимости подключения к сети. Для более глубокого взаимодействия доступен сервис gram chat Cloud, который использует модель GPT-4o для обработки запросов в реальном времени. Первая годовая подписка на этот сервис предоставляется бесплатно.

Одной из основных функций является «Путешествие во времени», позволяющая пользователю быстро возвращаться к ранее посещенным веб-страницам, документам или медиафайлам. Встроенный помощник также помогает управлять расписанием и электронной почтой, синхронизируя данные с календарями и почтовыми сервисами.

Новые ноутбуки LG оснащены процессорами Intel Core Ultra H-Series и V-Series. В числе новинок также ноутбук gram Pro с видеокартой NVIDIA GeForce RTX™ 4050.

Для удобства пользователей все устройства поддерживают новое приложение gram Link 2.0, которое позволяет обмениваться контентом между ноутбуками и мобильными устройствами.