LG выпустила сверхтонкий ноутбук Gram SuperSlim с автономностью 20 часов

Этот 15-дюймовый ноутбук сочетает в себе портативность и мощность, весит чуть более 900 грамм и имеет толщину меньше батарейки AA.

Новая версия оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H, который может уступать своему предшественнику, Core i7-1360P, в некоторых тестах.

В то же время благодаря замене оперативной памяти LPDDR5-6000 на более быструю LPDDR5X-7467, производительность в некоторых задачах должна улучшиться.