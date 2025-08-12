Лист бумаги между экраном и клавиатурой MacBook Air может сломать ноутбук — Apple подтвердила

Лист бумаги между экраном и клавиатурой MacBook Air может сломать ноутбук — Apple подтвердилаВсе из-за стремления к рекордной толщине
Причина в конструкции ноутбука: из-за стремления сделать корпус максимально тонким зазор между клавиатурой и экраном при закрытой крышке минимален.
Даже обычный лист бумаги или картон, оказавшийся в этом пространстве, может прижаться к матрице и повредить ее.
Так произошло с пользователем TikTok под ником classicheidi, который оставил на клавиатуре кусок картона и закрыл ноутбук. При следующем открытии дисплей оказался испорчен — появились полосы и искажения изображения.
В документации Apple предупреждает, что перед закрытием крышки нужно убирать любые посторонние предметы — от бумажек до накладок на клавиатуру или камеру. Несоблюдение этого правила может обернуться ремонтом на сотни долларов.
Чтобы избежать риска, важно закрывать MacBook только при полностью чистой рабочей поверхности клавиатуры.