Лист бумаги между экраном и клавиатурой MacBook Air может сломать ноутбук — Apple подтвердила

Причина в конструкции ноутбука: из-за стремления сделать корпус максимально тонким зазор между клавиатурой и экраном при закрытой крышке минимален.

Даже обычный лист бумаги или картон, оказавшийся в этом пространстве, может прижаться к матрице и повредить ее.

Так произошло с пользователем TikTok под ником classicheidi, который оставил на клавиатуре кусок картона и закрыл ноутбук. При следующем открытии дисплей оказался испорчен — появились полосы и искажения изображения.

В документации Apple предупреждает, что перед закрытием крышки нужно убирать любые посторонние предметы — от бумажек до накладок на клавиатуру или камеру. Несоблюдение этого правила может обернуться ремонтом на сотни долларов.

Чтобы избежать риска, важно закрывать MacBook только при полностью чистой рабочей поверхности клавиатуры.