Лучшая скидка года: ноутбук Lenovo с RTX 4060, Core i7 и 1 ТБ SSD отдают по минимальной цене. И никаких пошлин

Лучшая скидка года: ноутбук Lenovo с RTX 4060, Core i7 и 1 ТБ SSD отдают по минимальной цене. И никаких пошлинТакая встречается очень редко
Весной Lenovo представила в Китае свой новый игровой ноутбук — GeekPro G5000. И вот, наконец-то, оно не просто появилось в России, но появилось по минимальной цене.
Главной особенностью GeekPro G5000 является его 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Всё это обеспечивает комфортное и плавное геймплейное впечатление.
Экран имеет максимальную яркость 350 кд/кв.м и полностью охватывает цветовое пространство sRGB — идеальное решение для игр и мультимедиа.
Оперативной памяти в девайсе 16 ГБ (DDR5-5200), есть и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Под капотом модели находятся процессор Intel Core i7-13700H и видеокарта NVIDIA RTX 4060 Laptop с потреблением 115 Вт.
И вот за такую «заряженную» машину просят всего 100 000 рублей. Скидочная цена доступна на Ozon по ссылке.