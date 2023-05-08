Лучшая скидка года: ноутбук Lenovo с RTX 4060, Core i7 и 1 ТБ SSD отдают по минимальной цене. И никаких пошлин

Главной особенностью GeekPro G5000 является его 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Всё это обеспечивает комфортное и плавное геймплейное впечатление.

Экран имеет максимальную яркость 350 кд/кв.м и полностью охватывает цветовое пространство sRGB — идеальное решение для игр и мультимедиа.