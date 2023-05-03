«Лучше, чем Apple M2»: AMD анонсировала быстрый и экономичный процессор Ryzen 7840U для «долгоиграющих» ноутбуков

Этот чип предназначен для тонких и мощных ноутбуков и уже привлёк к себе внимание таких компаний, как Asus, Aokzoe и Ayaneo. Ожидается, что именно они используют новинку в своих портативных игровых компьютерах.

По словам представителей AMD, новый чип может конкурировать с Apple, превосходя процессор M2 из MacBook Air 2022 года на 75% в производительности приложений и значительно опережая Intel Core i7-1360P в производительности и графике.