М.Видео-Эльдорадо привезли в РФ новое поколение тонких ноутбуков HONOR MagicBook X14 и X16

Оба ноутбука получили обновленный дизайн, поддержку экосистемных функций и производительные чипы Intel Core. Стоимость стартует от 54 990 рублей, а до 17 марта действует скидка до 17 000 рублей в зависимости от конфигурации.

HONOR MagicBook X16 (2025) предлагает 16-дюймовый FullView-экран с тонкими рамками, антибликовым покрытием и повышенной яркостью 300 нит.

Устройство работает на Intel Core i5-13420H, а в максимальной версии оснащено 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. Автономность достигает 9 часов, а быстрая зарядка 65 Вт позволяет быстро пополнить запас энергии.

HONOR MagicBook X14 (2025) — более доступная модель, оснащенная Intel Core i5-12450H, 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ. Здесь также доступна быстрая зарядка 65 Вт и технологии HONOR Share и Device Clone.