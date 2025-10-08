M5 Pro и M5 Max впервые позволят выбрать число CPU и GPU-ядер в MacBook Pro

Это значит, что покупатели смогут подобрать конфигурацию под свои задачи — например, максимальную графику при стандартном числе процессорных ядер или наоборот, не переплачивая за ненужную мощность.

Оба чипа будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC N3P и использовать новую упаковку SoIC-MH, обеспечивающую лучшую теплопроводность, компактность и энергоэффективность. Это позволит повысить стабильную производительность при меньшем нагреве.

Ожидается, что Apple представит новые MacBook Pro уже в конце октября, однако возможна небольшая задержка релиза.

Но даже тогда Apple сохранит лидерство — конкуренты вроде Snapdragon X2 Elite Extreme всё ещё уступают по производительности даже текущему M4 Max