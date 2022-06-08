MacBook Air, конечно, хорошо. Но когда стоит ждать релиза MacBook Pro на неанонсированном процессоре M2 Pro?

На фоне этого у фанатов бренда возник вопрос — а как скоро IT-гигант представит Pro-версию SoC, а вместе с ним и новый по-настоящему свежий MacBook Pro 14” или даже 16”?

По данным инсайдеров, ждать осталось не то чтобы долго. Сообщается, что Apple представит M2 Pro уже до конца текущего года. А вместе с ним нас ожидает и анонс нового MacBook Pro на базе чипа.

Напомним, что также до конца 2022-го должна выйти macOS 13. Одной из самых интересных новых возможностей системы стала поддержка API Metal 3, благодаря которой на компьютерах Apple можно будет запускать современные ААА-игры.