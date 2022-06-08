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MacBook Air, конечно, хорошо. Но когда стоит ждать релиза MacBook Pro на неанонсированном процессоре M2 Pro?

Спойлер: всё будет очень скоро
В рамках WWDC 2022 компания Apple наконец-то представило второе поколение фирменных компьютерных чипов — Apple M2. И первым устройством на базе нового процессора стал недорогой ноутбук MacBook Air 2022.
MacBook Air, конечно, хорошо. Но когда стоит ждать релиза MacBook Pro на неанонсированном процессоре M2 Pro?

На фоне этого у фанатов бренда возник вопрос — а как скоро IT-гигант представит Pro-версию SoC, а вместе с ним и новый по-настоящему свежий MacBook Pro 14” или даже 16”?

По данным инсайдеров, ждать осталось не то чтобы долго. Сообщается, что Apple представит M2 Pro уже до конца текущего года. А вместе с ним нас ожидает и анонс нового MacBook Pro на базе чипа.

Напомним, что также до конца 2022-го должна выйти macOS 13. Одной из самых интересных новых возможностей системы стала поддержка API Metal 3, благодаря которой на компьютерах Apple можно будет запускать современные ААА-игры.

Источник:Gizmochina
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