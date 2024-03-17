MacBook Air M3 сравнили с ноутом от Samsung на Snapdragon X Elite: первый проиграл

Результаты теста показали, что решение от Qualcomm мощнее: 2785 баллов в одноядерном тесте и 13925 — в многоядерном. Результаты MacBook — 3133 и 12005 баллов соответственно. То есть чип Snapdragon X Elite мощнее конкурента на 16%.

Касательно энергопотребления, вероятно, в ходе тестирования можно было увеличить нагрузку как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Но при более высоком режиме энергопотребления (TDP) сильный нагрев нагрев устройств снизил бы время автономности.