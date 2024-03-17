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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 марта 2024, 14:15
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MacBook Air M3 сравнили с ноутом от Samsung на Snapdragon X Elite: первый проиграл

Разница составила 16%
Бенчмарк Geekbench сравнил ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge с чипсетом Qualcomm Snapdragon X Elite и MacBook Air на чипе M3.
MacBook Air M3 сравнили с ноутом от Samsung на Snapdragon X Elite: первый проиграл

© Qualcomm

Результаты теста показали, что решение от Qualcomm мощнее: 2785 баллов в одноядерном тесте и 13925 — в многоядерном. Результаты MacBook — 3133 и 12005 баллов соответственно. То есть чип Snapdragon X Elite мощнее конкурента на 16%.

Касательно энергопотребления, вероятно, в ходе тестирования можно было увеличить нагрузку как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Но при более высоком режиме энергопотребления (TDP) сильный нагрев нагрев устройств снизил бы время автономности.

Источник:WCCFTech
Автор:Андрей Кадуков
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#чипы
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#процессоры
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#Qualcomm
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#Snapdragon
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#Geekbench