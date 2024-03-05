MacBook Air на чипе M2 заметно подешевел после выхода версии на M3

Опубликовано 05 марта 2024, 13:09
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MacBook Air на чипе M2 заметно подешевел после выхода версии на M3Но не обошлось без ложки дегтя
Накануне Apple представила MacBook Air на базе чипа M3.
Новый чип M3 обеспечивает впечатляющий прирост производительности по сравнению с M1, а также содержит обновленные компоненты для улучшения связи.
Вместе с этим, Apple снизила цену на MacBook Air M2 на $100. Это делает его еще более привлекательным для пользователей, которые хотят перейти с M1 на M2.
Стоит отметить, что Apple сняла с продажи 15-дюймовый MacBook Air на базе M2. Теперь компания продает только 13-дюймовую модель.
Итак, MacBook Air M2 теперь доступен за $999. Это цена за базовую модель 8/256 ГБ. Если же вы хотите более мощный ноутбук, то 15-дюймовый MacBook Air M2 вам больше не купить.
MacBook Air M3 доступен по цене от $1199. Это цена за базовую модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Предзаказ начнется в пятницу, 8 марта.