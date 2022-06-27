MacBook Air на неанонсированном процессоре Apple M3 и в двух размерах выйдут уже в 2023 году

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MacBook Air на неанонсированном процессоре Apple M3 и в двух размерах выйдут уже в 2023 годуНаконец-то мы получим недорогой MacBook с 15-дюймовым дисплеем
Не прошло и месяца с анонса нового MacBook Air на базе чипа M2, как в Сети появилась информация о его преемнике.
Оказалось, что Apple готовит анонс сразу двух новых MacBook Air уже в 2023 году. При этом в основу устройств ляжет ещё непредставленный процессор Apple M3. Также линейка будет представлена ноутбуками в двух разных размерах: на 13 и 15 дюймов.
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, «младшая» модель разрабатывается под кодовым именем J513, в то время как старшая получила другое название — J515. Оба девайса могут быть представлены ближе к концу следующего года.
Напомним, что ранее инсайдеры также рассказывали о планах Apple выпустить совершенно новую модель ноутбука. Размер его дисплея составит всего лишь 12 дюймов, что отсылает нас к оригинальному MacBook 12, дебютировавшему в далёком 2015 году.