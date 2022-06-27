MacBook Air на неанонсированном процессоре Apple M3 и в двух размерах выйдут уже в 2023 году

Оказалось, что Apple готовит анонс сразу двух новых MacBook Air уже в 2023 году. При этом в основу устройств ляжет ещё непредставленный процессор Apple M3. Также линейка будет представлена ноутбуками в двух разных размерах: на 13 и 15 дюймов.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, «младшая» модель разрабатывается под кодовым именем J513, в то время как старшая получила другое название — J515. Оба девайса могут быть представлены ближе к концу следующего года.

Напомним, что ранее инсайдеры также рассказывали о планах Apple выпустить совершенно новую модель ноутбука. Размер его дисплея составит всего лишь 12 дюймов, что отсылает нас к оригинальному MacBook 12, дебютировавшему в далёком 2015 году.