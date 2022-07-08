MacBook Air от Realme: компания показала свой новый тонкий ноутбук

Так, например, накануне китайский бренд представил свой новый мобильный компьютер — Realme Notebook Air. Полноценный анонс ожидается в ближайшие дни — 12 июля. Но уже сейчас компания показала, как будет выглядеть устройство:

Вместе с тем Realme также раскрыла подробности о размерах ноутбука. Так, устройство получит дисплей с очень тонкими рамками — всего 4,9 мм по бокам.