MacBook Air от Realme: компания показала свой новый тонкий ноутбук

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MacBook Air от Realme: компания показала свой новый тонкий ноутбукСтоить он будет явно дешевле аналога от Apple
В последнее время Realme анонсирует преимущественно смартфоны. Но не забывает компания и о рынке ноутбуков.
Так, например, накануне китайский бренд представил свой новый мобильный компьютер — Realme Notebook Air. Полноценный анонс ожидается в ближайшие дни — 12 июля. Но уже сейчас компания показала, как будет выглядеть устройство:
Вместе с тем Realme также раскрыла подробности о размерах ноутбука. Так, устройство получит дисплей с очень тонкими рамками — всего 4,9 мм по бокам.
И хоть производитель не называет технических характеристик девайса, инсайдеры сообщают об использовании в нём процессоров Intel 12-го поколения и 2K-дисплея. Также на представленных фото можно увидеть, что у ноутбука будет по два порта USB Type-A и Type-C, а также 3,5-мм разъём для наушников.