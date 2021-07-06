MacBook Air получит процессор новее, чем более дорогой MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:04
MacBook Air получит процессор новее, чем более дорогой MacBook ProНо вряд ли производительнее
Недавно появились слухи, что до конца текущего лета Apple представит два флагманских ноутбука — MacBook Pro 14” и 16” с обновлённым дизайном на базе чипа Apple M1X. Но если верить новым данным, следующий после этого ноутбук компании оснастят уже другим, более свежим SoC.
Интернет-инсайдер под ником Dylan рассказал, что уже в начале 2020 года нас ждёт обновлённый MacBook Air. И, в отличие от более дорогой линейки Pro, устройство оснастят чипом M2, пишет Wccftech.
Ключевым отличием M2 от M1X должно стать количество ядер: 8 и 10 соответственно. Но при этом M2 всё будет производительнее нынешнего M1 за счёт увеличения графических ядер с 7-8 до 8-9.
Напомним, что обновлённым MacBook Pro приписывают совершенно новый дизайн, в том числе возвращение портов HDMI, USB-A и SD-картридера.