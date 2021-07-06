MacBook Air получит процессор новее, чем более дорогой MacBook Pro

Но вряд ли производительнее
Недавно появились слухи, что до конца текущего лета Apple представит два флагманских ноутбука — MacBook Pro 14” и 16” с обновлённым дизайном на базе чипа Apple M1X. Но если верить новым данным, следующий после этого ноутбук компании оснастят уже другим, более свежим SoC.
MacBook Air получит процессор новее, чем более дорогой MacBook Pro

Интернет-инсайдер под ником Dylan рассказал, что уже в начале 2020 года нас ждёт обновлённый MacBook Air. И, в отличие от более дорогой линейки Pro, устройство оснастят чипом M2, пишет Wccftech.

Ключевым отличием M2 от M1X должно стать количество ядер: 8 и 10 соответственно. Но при этом M2 всё будет производительнее нынешнего M1 за счёт увеличения графических ядер с 7-8 до 8-9.

Напомним, что обновлённым MacBook Pro приписывают совершенно новый дизайн, в том числе возвращение портов HDMI, USB-A и SD-картридера.