MacBook Air получит процессор новее, чем более дорогой MacBook Pro

Интернет-инсайдер под ником Dylan рассказал, что уже в начале 2020 года нас ждёт обновлённый MacBook Air. И, в отличие от более дорогой линейки Pro, устройство оснастят чипом M2, пишет Wccftech.

Ключевым отличием M2 от M1X должно стать количество ядер: 8 и 10 соответственно. Но при этом M2 всё будет производительнее нынешнего M1 за счёт увеличения графических ядер с 7-8 до 8-9.

Напомним, что обновлённым MacBook Pro приписывают совершенно новый дизайн, в том числе возвращение портов HDMI, USB-A и SD-картридера.