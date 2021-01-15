MacBook Pro 2021 года получат безрамочный дизайн и магнитную зарядку

Источником свежих данных стал популярный аналитик и интернет-инсайдер Минг-Чи Куо, передаёт The Verge. По его словам, Apple уже в третьем квартале текущего года покажет новые MacBook Pro 14" и 16", которые будут построены на базе фирменного ARM-чипа компании. При этом устройства также получат обновлённый дизайн c уменьшенными рамками, который будет сильно напоминать iPad Pro и iPhone 12 своими плоскими гранями.

Также в новых MacBook Pro ожидается возвращение магнитной зарядки MagSafe, которая пропала с ноутбуков Apple в 2016 году. Вместе с тем, согласно данным инсайдеров, устройства лишатся панели Touch Bar, на место которой вновь вернутся функциональные клавиши.