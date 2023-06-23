MacBook Pro оказался самым популярным компьютером Apple

20:05, 23 июня 2023
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MacBook Pro оказался самым популярным компьютером AppleЭтим ноутбуком владеют 43% пользователей компании
Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала отчёт исследования, начатого в марте 2022 года и продлившегося 12 месяцев, о самом популярном компьютере Apple. Согласно результатам, 43% пользователей Apple — владельцы MacBook Pro.
Владельцами MacBook Air являются 34% пользователей, моноблоком iMac пользуются только 10%.
Самыми мощными и производительными ноутбуками MacBook Pro пользуются 9% респондентов. Компьютером Mac mini владеют 3%, а более мощным Mac Studio — 1% опрошенных.
Источник:CIRP
Автор:Андрей КадуковТеги:
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