MacBook Pro оказался самым популярным компьютером Apple

Этим ноутбуком владеют 43% пользователей компании

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала отчёт исследования, начатого в марте 2022 года и продлившегося 12 месяцев, о самом популярном компьютере Apple. Согласно результатам, 43% пользователей Apple — владельцы MacBook Pro.