MacBook Pro в новом дизайне выйдет в 2026 году

Ожидается, что ноутбук будет работать на чипах M6, M6 Pro и M6 Max, созданных по 2-нм техпроцессу, и получит OLED-экран вместо IPS, а также более тонкий корпус.

Изначально запуск планировали на 2025 год, но производственные сложности заставили Apple перенести его на год.

Следующее обновление MacBook Pro с чипом M5, запланированное на осень 2025 года, будет ограничено только новым процессором, сделанным по 3-нм техпроцессу, без изменений в дизайне.

Гурман советует владельцам моделей на M1 или M2 подождать, поскольку текущая производительность этих устройств остаётся достаточной и оправдывает ожидание выхода значительно обновлённого MacBook Pro на M6.