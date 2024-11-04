MacBook Pro в новом дизайне выйдет в 2026 году

Опубликовано 04 ноября 2024, 08:021 мин.
MacBook Pro в новом дизайне выйдет в 2026 годуА должен был в 2025-м
Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple представит новый MacBook Pro с переработанным дизайном в 2026 году.
Ожидается, что ноутбук будет работать на чипах M6, M6 Pro и M6 Max, созданных по 2-нм техпроцессу, и получит OLED-экран вместо IPS, а также более тонкий корпус.
Изначально запуск планировали на 2025 год, но производственные сложности заставили Apple перенести его на год.
Следующее обновление MacBook Pro с чипом M5, запланированное на осень 2025 года, будет ограничено только новым процессором, сделанным по 3-нм техпроцессу, без изменений в дизайне.
Гурман советует владельцам моделей на M1 или M2 подождать, поскольку текущая производительность этих устройств остаётся достаточной и оправдывает ожидание выхода значительно обновлённого MacBook Pro на M6.