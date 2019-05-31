Американский диджей White Panda опубликовал в своём Twitter жалобу на загоревшийся ноутбук Apple, сопроводив запись видеороликом.

По словам пострадавшего, ноутбук MacBook Pro взорвался и загорелся во время «обычного использования». Сам пользователь не получил никаких травм, но отметил, что всё могло бы кончиться намного хуже, если бы он был на момент возгорания в самолёте.

На видео не снят сам момент возгорания, поскольку пользователь сначала принял меры, чтобы свести ущерб к минимому. Но даже так видно, что ноутбук дыситься, а деревянный пол под ноутбуком почернел.

15-дюймовый MacBook Pro 2015 года выпуска уже отнесли в официальный магазин Apple Store. Правда, официального заключения по инциденту пользователю пока не дали и пообещали ответить в ближайшие пять дней.