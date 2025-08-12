Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 12 августа 2025, 07:15
MacBook за $599: Apple разрабатывает 12-дюймовую модель с A18 Pro

Самое то для тех, кто не хочет тратить много денег на ноутбук
Apple готовит к выпуску самый доступный ноутбук в своей линейке — MacBook с чипом A18 Pro и 12,9-дюймовым экраном.
По данным тайваньского издания, стартовая цена модели составит от $599 до $699 (около 48–56 тыс рублей по текущему курсу).

Сообщается, что новинка ориентирована не на рынок образования, где уже доминируют iPad и Chromebook, а на покупателей с ограниченным бюджетом, которые ищут компактный и относительно недорогой ноутбук.

Аналитики считают, что в условиях возможного подорожания MacBook Air, этот вариант сможет привлечь часть пользователей, отказавшихся от покупки более дорогих моделей. Также, с помощью новинки, Apple сможет вернуться в сегмент недорогих лэптопов.

Производство отдельных компонентов стартует в конце текущего квартала, а финальную сборку, предположительно, возьмет на себя компания Quanta. Официальный релиз ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.

